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Авто

Трехколесный эксклюзив: в Киеве заметили редкий и необычный мотоцикл Honda (фото)

Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda
Тюнинг Honda Gold Wing выполняет компания Roadsmith

Знаменмитый туристический мотоцикл Honda Gold Wing стал трехколесным. Он оснащен аудиосистемой, круиз-контролем и подогревом сиденья.

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В Киеве заметили очень редкий и нестандартный мотоцикл. Он напоминает Honda Gold Wing, но является трехколесным. Фото байка появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Байк сделали комфортнее
Фото: Topcars UA

Оригинальный трицикл создала небольшая американская компания Roadsmith. Она выполняет кастомайзинг и тюнинг мотоциклов, причем ее основная специализация – именно создание трехколесной техники.

Honda GL1800 Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Мотоцикл оснащен аудиосистемой и круиз-контролем
Фото: Topcars UA

Трайк построен на базе Honda GL1800 Gold Wing 2013 года – это видно по его передней части, которая практически не изменилась. А вот сзади установили два колеса и существенно расширили мотоцикл, что позволило обустроить сразу два багажника.

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Кроме того, мотоцикл Roadsmith получил два широких комфортабельных кресла с регулировками, обшитых кожей. Комплектация включает аудиосистему, круиз-контроль, подогрев сидений и руля.

трехколесный мотоцикл, Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Сзади предусмотрены два багажника
Фото: Topcars UA

Конечно, мотоцикл потяжелел, но штатный двигатель справляется с нагрузкой. Дело в том, что Honda GL1800 Gold Wing оснащена большой 1,8-литровой шестеркой мощностью 118 л. с. и с крутящим моментом в 170 Нм.

Ранее Фокус сообщал, что дешевый клон Honda Gold Wing создали в Китае.

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