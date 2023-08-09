Трехколесный эксклюзив: в Киеве заметили редкий и необычный мотоцикл Honda (фото)

Знаменмитый туристический мотоцикл Honda Gold Wing стал трехколесным. Он оснащен аудиосистемой, круиз-контролем и подогревом сиденья.

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В Киеве заметили очень редкий и нестандартный мотоцикл. Он напоминает Honda Gold Wing, но является трехколесным. Фото байка появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Оригинальный трицикл создала небольшая американская компания Roadsmith. Она выполняет кастомайзинг и тюнинг мотоциклов, причем ее основная специализация – именно создание трехколесной техники.

Трайк построен на базе Honda GL1800 Gold Wing 2013 года – это видно по его передней части, которая практически не изменилась. А вот сзади установили два колеса и существенно расширили мотоцикл, что позволило обустроить сразу два багажника.

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Кроме того, мотоцикл Roadsmith получил два широких комфортабельных кресла с регулировками, обшитых кожей. Комплектация включает аудиосистему, круиз-контроль, подогрев сидений и руля.

Конечно, мотоцикл потяжелел, но штатный двигатель справляется с нагрузкой. Дело в том, что Honda GL1800 Gold Wing оснащена большой 1,8-литровой шестеркой мощностью 118 л. с. и с крутящим моментом в 170 Нм.

Ранее Фокус сообщал, что дешевый клон Honda Gold Wing создали в Китае.

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