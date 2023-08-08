В Украине заметили культовый спорткар BMW за $200 000 со странным тюнингом (фото)

BMW Z8 — редкая спортивная модель в стиле 50-х годов. Кабриолет оснащен 400-сильным V8 и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

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Дизайн авто выполнен в духе знаменитого BMW 507

Всего с 1998 по 2003 годы выпущено лишь 5703 BMW Z8. Сейчас цена таких родстеров легко превышает 200 тысяч долларов. Спорткар запомнился, как авто Джеймса Бонда: он снялся в фильме "И целого мира мало", где его разрезало пополам циркулярной пилой.

Спорткар получил двери в стиле Lamborghini

Спорткар BMW Z8 – творение знаменитого дизайнера Хенрика Фискера, который также известен по Aston Martin V8 Vantage и Fisker Karma. Его элегантный внешний вид выполнен в духе знаменитого BMW 507 1956 года. У авто длинный капот, каплевидные фары и изогнутая задняя часть.

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Конкретно этот BMW Z8 получил странный и даже противоречивый тюнинг. Его оснастили дверями в духе Lamborghini. Как правило, столь раритетные авто не дорабатывают подобным образом, ведь это снижает их стоимость.

BMW Z8 снимался в фильме о Джеймсе Бонде

Кабриолет оснащен 4,9-литровым V8 от культового седана BMW M5 E39. С 6-ступенчатой механической КПП спорткар BMW Z8 разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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