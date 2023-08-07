Единственный в своем роде: обнаружен культовый BMW M5 E39 с двигателем Volkswagen (фото)

BMW M5 E39 использовали для испытания нового двигателя Volkswagen. Позже уникальный седан оказался в гараже руководителя VW Group Фердинанда Пиеха.

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В Бельгии нашли очень необычный BMW M5 E39. Под его капотом вместо 4,9-литрового V8 установлен 10-цилиндровый двигатель Volkswagen. Об этом сообщает сайт GDM Motors.

В данном случае речь не идет про тюнинг BMW M5 E39. Необычный "гибрид" создан специалистами Volkswagen.

Под капотом установлен экспериментальный 4,6-литровый W10 Volkswagen

В конце 90-х годов концерн Volkswagen начал работы над многоцилиндровыми двигателями большого объема. 4,0-литровый W8 использовали в Volkswagen Passat, 6,0-литровый W12 установили на Audi A8, Bentley Continental GT и VW Phaeton, а 8,0-литровый W16 оказался под капотом Bugatti Veyron и Chiron.

Однако мало кто знает, что в разработке находился еще и 4,6-литровый турбированный W10. Его создали из двух пятицилиндровых моторов объемом 2,3 л и он развивал 507 л. с. и 550 Нм.

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Для испытания двигателя нужен был большой седан. Поскольку новые Volkswagen Phaeton и Audi A8 на то время не были готовы, то в качестве прототипа и выбрали BMW M5 E39 с 6-ступенчатой механической КПП. Стандартный седан имел 400-сильную восьмерку, то есть с W10 он стал быстрее.

Седан выпущен в одном экземпляре

В серию W10 не пошел — вместо него начали выпуск V10 разработки Lamborghini. Опытный BMW M5 забрал себе руководитель Volkswagen Group Фердинанд Пиех и некоторое время использовал прототип в качестве повседневного авто. Седан неплохо сохранился и теперь его планируют продать.

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