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Авто

Единственный в своем роде: обнаружен культовый BMW M5 E39 с двигателем Volkswagen (фото)

BMW M5 E39, BMW M5, тюнинг BMW M5, Volkswagen Phaeton
BMW M5 E39 послужил тестовым прототипом для Volkswagen

BMW M5 E39 использовали для испытания нового двигателя Volkswagen. Позже уникальный седан оказался в гараже руководителя VW Group Фердинанда Пиеха.

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В Бельгии нашли очень необычный BMW M5 E39. Под его капотом вместо 4,9-литрового V8 установлен 10-цилиндровый двигатель Volkswagen. Об этом сообщает сайт GDM Motors.

В данном случае речь не идет про тюнинг BMW M5 E39. Необычный "гибрид" создан специалистами Volkswagen.

BMW M5 E39, BMW M5, тюнинг BMW M5, Volkswagen Phaeton Fullscreen
Под капотом установлен экспериментальный 4,6-литровый W10 Volkswagen

В конце 90-х годов концерн Volkswagen начал работы над многоцилиндровыми двигателями большого объема. 4,0-литровый W8 использовали в Volkswagen Passat, 6,0-литровый W12 установили на Audi A8, Bentley Continental GT и VW Phaeton, а 8,0-литровый W16 оказался под капотом Bugatti Veyron и Chiron.

Однако мало кто знает, что в разработке находился еще и 4,6-литровый турбированный W10. Его создали из двух пятицилиндровых моторов объемом 2,3 л и он развивал 507 л. с. и 550 Нм.

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Для испытания двигателя нужен был большой седан. Поскольку новые Volkswagen Phaeton и Audi A8 на то время не были готовы, то в качестве прототипа и выбрали BMW M5 E39 с 6-ступенчатой механической КПП. Стандартный седан имел 400-сильную восьмерку, то есть с W10 он стал быстрее.

BMW M5 1998, BMW M5 E39, BMW M5, тюнинг BMW M5, Volkswagen Phaeton Fullscreen
Седан выпущен в одном экземпляре

В серию W10 не пошел — вместо него начали выпуск V10 разработки Lamborghini. Опытный BMW M5 забрал себе руководитель Volkswagen Group Фердинанд Пиех и некоторое время использовал прототип в качестве повседневного авто. Седан неплохо сохранился и теперь его планируют продать.

Ранее Фокус рассказывал, что культовый BMW M5 раздавили гусеницами танка.

Также мы писали, что BMW снимут с производства нестандартный хэтчбек.