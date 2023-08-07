Єдиний у своєму роді: виявлено культовий BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen (фото)

BMW M5 E39 використовували для випробування нового двигуна Volkswagen. Пізніше унікальний седан опинився в гаражі керівника VW Group Фердинанда Пієха.

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У Бельгії знайшли дуже незвичайний BMW M5 E39. Під його капотом замість 4,9-літрового V8 встановлено 10-циліндровий двигун Volkswagen. Про це повідомляє сайт GDM Motors.

У цьому разі не йдеться про тюнінг BMW M5 E39. Незвичайний "гібрид" створений фахівцями Volkswagen.

Під капотом встановлено експериментальний 4,6-літровий W10 Volkswagen

Наприкінці 90-х років концерн Volkswagen почав роботи над багатоциліндровими двигунами великого об'єму. 4,0-літровий W8 використовували у Volkswagen Passat, 6,0-літровий W12 встановили на Audi A8, Bentley Continental GT і VW Phaeton, а 8,0-літровий W16 опинився під капотом Bugatti Veyron і Chiron.

Однак мало хто знає, що в розробці перебував ще й 4,6-літровий турбований W10. Його створили з двох п'ятициліндрових моторів об'ємом 2,3 л і він розвивав 507 к. с. і 550 Нм.

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Для випробування двигуна потрібен був великий седан. Оскільки нові Volkswagen Phaeton та Audi A8 на той час не були готовими, то як прототип і обрали BMW M5 E39 з 6-ступінчастою механічною КПП. Стандартний седан мав 400-сильну вісімку, тобто з W10 він став швидшим.

Седан випущений в одному екземплярі

У серію W10 не пішов — замість нього почали випуск V10 розробки Lamborghini. Дослідний BMW M5 забрав собі керівник Volkswagen Group Фердинанд Пієх і деякий час використовував прототип як повсякденне авто. Седан непогано зберігся і тепер його планують продати.

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