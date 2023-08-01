BMW знімуть із виробництва свій найрозкішніший хетчбек: назвали причину

BMW 6 Series Gran Turismo не став бестселером бренду, навіть попри оновлення у 2021 році. Хетчбек не буде запропонований в асортименті бренду у 2024 році.

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BMW знімуть із виробництва розкішний хетчбек 6 Series Gran Turismo. Модель більше не випускатимуть із 2024 року. Про це розповіли на сайті Motor1.

BMW 6 Series Gran Turismo дебютував у 2017 році. У 2021 році модель оновили, доповнивши всі двигуни "м'яким" гібридом.

Хетчбек так і не став популярним через високу вартість і незвичайний дизайн. Автомобілю складно конкурувати з кросоверами та седанами.

BMW 6 Series Gran Turismo не зміг конкурувати з кросоверами та седанами Фото: BMW

За 2022 рік у Німеччині продали тільки 509 одиниць BMW 6 Series Gran Turismo. Це найнепопулярніша модель у лінійці бренду.

За словами інсайдерів, BMW 6 Series Gran Turismo не буде запропонований в асортименті бренду у 2024 році. Тепер BMW повністю позбудеться лінійки 6 Series. До цього модель у кузовах купе та седан перетворили на BMW 8 Series.

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BMW 6 Series Gran Turismo оснащується бензиновими й дизельними двигунами потужністю від 188 до 335 к.с. Найшвидші версії хетчбека здатні розганятися від 0 до 100 км/год за 5,3 секунди.

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