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Авто

На продаж виставили незвичайний позашляховик Volkswagen на базі "Жука" (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Volkswagen Thing випускали з 1968 до 1983 року

Позашляховик має непоганий стан, але на кузові є деякі пошкодження. Під капотом розташований 46-сильний опозитний двигун.

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У США на аукціон виставили раритетний позашляховик Volkswagen Thing 1973 року. Модель заснована на культовому Volkswagen Beetle/Käfer. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Volkswagen Thing (Type 181 в Європі) випускали з 1968 до 1983 року. Це був чотиридверний задньопривідний позашляховик з кузовом кабріолет, який спочатку створювали для збройних сил Німеччини. Проте модель продавалася й цивільним особам.

Цей Volkswagen Thing пофарбований у жовтий колір. На кузові також є декоративні чорні смуги з назвою моделі.

Volkswagen Thing Fullscreen
Позашляховик пофарбований у жовтий колір
Фото: Bring a Trailer

На авто встановлено різнорозмірні колісні диски білого кольору. Вони взуті в позашляхові шини Primewell і BFGoodrich.

Позашляховик оснащений м'яким складним дахом і захисною дугою. Також автомобіль оснастили додатковою світлотехнікою та кенгурятником.

В інтер'єрі розташовані два спортивних сидіння. Позаду них розмістився диван для задніх пасажирів.

Volkswagen Thing Fullscreen
Спереду встановлені спортивні сидіння
Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Thing оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 46 к.с. і 98 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач.

Автомобіль має непоганий стан, але на кузові та колесах є сліди корозії, а також деякі інші пошкодження. Загальний пробіг авто невідомий, але після капітального ремонту він становить 62 760 км.

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Торги за цей позашляховик закінчуються через 7 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 4700 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили унікальне купе Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 року випуску.