Незвичайний аукціон: унікальний Mercedes Майкла Джордана продадуть за $23 (відео)

Розкішне купе оцінили в 120 000 доларів, але випадковий щасливчик зможе виграти автомобіль лише за 23 долари. Авто оснащене 394-сильним двигуном і має багате оснащення.

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У США на продаж виставили унікальне купе Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 року випуску. Автомобіль належав знаменитому баскетболісту Майклу Джоржану. Про це розповіли на сайті BenzInsider.

Платформа Whatnot виставили на продаж цей Mercedes-Benz S600 Lorinser всього за 23 долари. Цікаво те, що оціночна вартість авто становить 120 000 доларів.

Майкл Джордан володів цим автомобілем до 2003 року. Пізніше його було продано на аукціоні за 202 200 доларів.

У рамках Національної конвенції колекціонерів спортивних товарів буде продано ще кілька пам'ятних предметів. Усі вони підуть з молотка за 23 долари.

Організатори аукціону оберуть переможця випадковим чином. Йому потрібно буде заплатити встановлену ціну, щоб отримати свій приз.

Купе Mercedes-Benz S600 Lorinser пофарбовано в темно-синій колір, а зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення. На автомобіль встановлено 20-дюймові колісні диски Lorinser.

На авто встановлено 20-дюймові колісні диски Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр виконаний із сірої шкіри та доповнений оздобленням із дерева. Автомобіль має багате оснащення, навіть за сучасними мірками.

В інтер'єрі присутнє оздоблення з дерева Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 6,0-літровий двигун V12 потужністю 394 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Автомобіль має відмінний стан. Його пробіг становить близько 252 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставлено раритетний Jaguar XKSS 1957 року.