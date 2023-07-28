Необычный аукцион: уникальный Mercedes Майкла Джордана продадут за $23 (видео)

Роскошное купе оценили в 120 000 долларов, но случайный счастливчик сможет выиграть автомобиль всего за 23 доллара. Авто оснащено 394-сильным двигателем и имеет богатое оснащение.

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В США на продажу выставили уникальное купе Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 года выпуска. Автомобиль принадлежал знаменитому баскетболисту Майклу Джоржану. Об этом рассказали на сайте BenzInsider.

Платформа Whatnot выставили на продажу этот Mercedes-Benz S600 Lorinser всего за 23 доллара. Интересно то, что оценочная стоимость авто составляет 120 000 долларов.

Майкл Джордан владел этим автомобилем до 2003 года. Позже он был продан на аукционе за 202 200 долларов.

В рамках Национальной конвенции коллекционеров спортивных товаров будет продано еще несколько памятных предметов. Все они уйдут с молотка за 23 доллара.

Организаторы аукциона выберут победителя случайным образом. Ему нужно будет заплатить установленную цену, чтобы получить свой приз.

Купе Mercedes-Benz S600 Lorinser окрашено в темно-синий цвет, а внешний вид дополняет хромированная отделка. На автомобиль установлены 20-дюймовые колесные диски Lorinser.

На авто установлены 20-дюймовые колесные диски Фото: Bring a Trailer

Интерьер выполнен из серой кожи и дополнен отделкой из дерева. Автомобиль обладает богатым оснащением, даже по современным меркам.

В интерьере присутствует отделка из дерева Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 394 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Автомобиль обладает отличным состоянием. Его пробег составляет около 252 000 км.

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