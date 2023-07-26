На аукционе продадут необычное авто Джеймса Бонда с лыжами и реактивным двигателем (видео)

Aston Martin V8 снимался в фильме "Искры из глаз" 1987 года. Для Джеймса Бонда спорткар оснастили выдвижными лыжами и реактивным двигателем.

Related video

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Aston Martin V8 1973 года. За авто планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Спорткар купили на вторичном рынке Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что именно этот Aston Martin V8 стал авто Джеймса Бонда. Купе снялось в фильме "Искры из глаз" 1987 года с Тимоти Далтоном в главной роли.

Этот Aston Martin V8 случайно стал авто Джеймса Бонда. Дело в том, что завод Aston Martin оказался загружен заказами и для фильма пришлось искать подержанные спорткары.

Сзади появилось сопло реактивного двигателя Фото: RM Sotheby's

Для фильма Aston Martin V8 модифицировали. Он получил выдвижные лыжи, а сзади появилось сопло реактивного двигателя (бутафорское, естественно). По сюжету агент 007 спускался на реактивном Aston Martin по заснеженному горному склону.

Важно

Последний из могикан: Aston Martin показал эксклюзивный суперкар "старой школы" (видео)

Кроме того, Aston Martin V8 получил шины с шипами и проекцию на лобовое стекло. Для облегчения авто с него сняли тяжелый 5,4-литровый двигатель V8. После съемок в фильме Aston Martin V8 хранился на киностудии до 1995 года, а затем продали в частную коллекцию.

Напомним, недавно продали еще один Aston Martin Джеймса Бонда. Купе DB5 ушло с молотка за 2,5 миллиона долларов.

Также Фокус писали, что на аукционе продали знаменитое авто из фильма "Назад в будущее".