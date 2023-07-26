На аукционе продадут необычное авто Джеймса Бонда с лыжами и реактивным двигателем (видео)
Aston Martin V8 снимался в фильме "Искры из глаз" 1987 года. Для Джеймса Бонда спорткар оснастили выдвижными лыжами и реактивным двигателем.
В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Aston Martin V8 1973 года. За авто планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Дело в том, что именно этот Aston Martin V8 стал авто Джеймса Бонда. Купе снялось в фильме "Искры из глаз" 1987 года с Тимоти Далтоном в главной роли.
Этот Aston Martin V8 случайно стал авто Джеймса Бонда. Дело в том, что завод Aston Martin оказался загружен заказами и для фильма пришлось искать подержанные спорткары.
Для фильма Aston Martin V8 модифицировали. Он получил выдвижные лыжи, а сзади появилось сопло реактивного двигателя (бутафорское, естественно). По сюжету агент 007 спускался на реактивном Aston Martin по заснеженному горному склону.Важно
Кроме того, Aston Martin V8 получил шины с шипами и проекцию на лобовое стекло. Для облегчения авто с него сняли тяжелый 5,4-литровый двигатель V8. После съемок в фильме Aston Martin V8 хранился на киностудии до 1995 года, а затем продали в частную коллекцию.
Напомним, недавно продали еще один Aston Martin Джеймса Бонда. Купе DB5 ушло с молотка за 2,5 миллиона долларов.
Также Фокус писали, что на аукционе продали знаменитое авто из фильма "Назад в будущее".