Найрідкісніший і найексклюзивніший Jaguar виставили на аукціон за ціною літака (фото)

Загалом випущено 16 Jaguar XKSS. Спортивне авто побудовано на базі революційної гоночної моделі.

Related video

У США на аукціон RM Sotheby's виставлено раритетний Jaguar XKSS 1957 року. За спортивне авто планують виручити від 12 до 14 мільйонів доларів — за ціною нового бізнес-джета. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Загалом випущено лише 16 Jaguar XKSS Фото: RM Sotheby's

Jaguar XKSS — одна з найрідкісніших і найцінніших моделей в історії британської марки. Авто вважається одним із провісників сучасного класу суперкарів.

По суті, Jaguar XKSS — серійна версія легендарної перегонової моделі D-Type, яка тричі вигравала надскладні 24-годинні перегони в Ле-Мані. Ці Jaguar — перші у світі авто з несучим кузовом типу монокок, що став стандартом для суперкарів.

Кабріолет побудований на базі гоночного авто Фото: RM Sotheby's

Завдяки цьому винаходу Jaguar XKSS важив лише 921 кг. 3,4-літрова рядна шістка на 260 к. с. розганяла його до 240 км/год і давала змогу стартувати до 100 км/год за 5,2 с. До того ж, це перша серійна модель із дисковими гальмами всіх коліс.

Важливо

Гість із 80-х: в Україні помітили разючий вінтажний спорткар Jaguar (фото)

До того ж, Jaguar XKSS неймовірно рідкісний. Спочатку планували випустити 25 кабріолетів, проте пожежа на заводі знищила 9 шасі, тому зібрали лише 16 таких авто.

Під капотом встановлена 260-сильна шістка Фото: RM Sotheby's

Саме цей Jaguar XKSS замовив гонщик зі США, але покупець загинув в аварії ще до доставки авто. Суперкар кілька разів змінював власників і зберігався в колекціях, а також один раз пройшов реставрацію. Пробіг становить близько 40 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили унікальний суперкар Lexus 2012 року без пробігу.

Також ми писали, що в США піде з молотка дуже рідкісний радянський лімузин.