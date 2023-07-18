Раритет без пробігу: виявлено унікальний суперкар Lexus у стані нового авто (фото)

Lexus LFA випущено тиражем у 500 екземплярів і це єдиний суперкар японської марки. Купе оснащене високооборотистим 552-сильним V10 і може розвинути 325 км/год.

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У Каліфорнії виявили ідеально збережений Lexus LFA 2012 року. Знаменитий суперкар є капсулою часу і виглядає як новий. Про це повідомляє сайт RM Sotheby's — саме на цьому аукціоні авто планують продати.

Суперкар здатний розвинути 325 км/год Фото: RM Sotheby's

На одометрі Lexus LFA лише 76 км, тобто авто щойно пройшло заводські випробування і не експлуатувалося взагалі. У нього рідна гума, а сидіння в салоні досі запаковані в целофанові чохли. До речі, інтер'єр оздоблено двоколірною шкірою та алькантарою в рідкісній червоно-білій комбінації.

На сидіннях у салоні залишилися целофанові чохли Фото: RM Sotheby's

Наразі невідомо, чому суперкар Lexus LFA не виїжджав на дороги. Його придбали в місті Монтерей і одразу поставили в гараж.

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Авто оцінили приблизно в 700-900 тисяч доларів, адже це дуже рідкісна модель. Єдиний в історії суперкар Lexus випущений накладом у 500 екземплярів. Конкретно це авто має порядковий номер 188.

Під капотом встановлено 4,8-літровий V10 Фото: RM Sotheby's

Lexus LFA оснащений високооборотистим 4,8-літровим V10 потужністю 552 к. с. при 8700 об/хв. З 6-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

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