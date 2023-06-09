Преміальний Prado: презентовано новий Lexus GX 2024 (фото, відео)

Lexus GX підріс у розмірах і став соліднішим на вигляд. Позашляховик отримав потужний V6 твін-турбо та новий 10-ступінчастий автомат.

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Позашляховик підріс до 5 м завдовжки Фото: Lexus

Дизайн Lexus GX 2024

Новий Lexus GX став більш незграбним на вигляд. У позашляховика високий капот, малі кути нахилу стійок даху, розширені крила та вигнута віконна лінія. Фірмова веретеноподібна решітка радіатора Lexus зменшена в розмірах, тоншими стали і діодні фари, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

У Lexus GX мускулисті розширені крила Фото: Lexus

Крім того, у лінійці вперше з'явився варіант підвищеної прохідності Overtrail з 18-дюймовими позашляховими шинами та додатковим захистом днища.

Lexus GX 2024 поріднився з Toyota Land Cruiser 300, адже побудований на його рамній платформі TNGA-F. Позашляховик помітно зріс у розмірах.

У салоні вперше з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Lexus

Габарити Lexus GX 2024:

довжина – 5005 мм;

ширина – 2117 мм;

висота – 1915 мм;

колісна база – 2850 мм.

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Салон Lexus GX 2024

У салоні збережено знайоме компонування, але вперше з'явилася віртуальна панель приладів, а тачскрін мультимедіа збільшений до 14 дюймів. Новий Lexus GX запропонований у версіях на 6 та 7 місць, а передні крісла вперше отримали масаж. У салоні встановили одразу 12 підсклянників.

Позашляховик доступний у версіях на 6 та 7 місць Фото: Lexus

Новий Lexus GX, характеристики

Великі зміни відбулися під капотом – у стандартній версії Lexus GX 550 на зміну 4,6-літровому V8 прийшов 3,5-літровий V6 твін-турбо, що розвиває 354 к. с. та 650 Нм. У парі з ним працює новий 10-ступінчастий автомат. Позашляховик став не тільки потужнішим, але й економічнішим, а ще може буксирувати 3,6-тонний причіп. Згодом лінійку розширить гібридний варіант.

Звичайно ж, всі Lexus GX оснащені повним приводом із знижувальною передачею. У варіанті Overtrail також передбачені блокування заднього диференціала, стабілізатори (KDSS), що відключаються, позашляховий круїз-контроль Crawl Control і система вибору режимів для різних типів бездоріжжя. За доплату для всіх GX є адаптивні амортизатори.

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