Яскравий дизайн і гібридна установка: представлено найкомпактніший кросовер Lexus (фото)

Lexus LBX відрізняється стильним дизайном та інноваційними технологіями. Кросовер оснащений гібридною силовою установкою потужністю 134 к.с. і 184 Нм крутного моменту.

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Lexus представили новий компактний кросовер LBX. Модель була розроблена спеціально для європейського ринку та розділяє платформу TNGA-B з Toyota Yaris Cross. Про це розповіли на сайті Autocar.

Кросовер відрізняється стильним дизайном з акуратною решіткою радіатора та невеликими фарами. У бампер інтегровані протитуманні фари.

Lexus LBX буде доступний з кількома пакетами екстер'єру на вибір Фото: Lexus

Задні ліхтарі з'єднані в один блок. Світлодіодна смуга повторює логотип Lexus з обох боків.

Задні ліхтарі кросовера з'єднані в один блок Фото: Lexus

Габарити Lexus LBX:

довжина — 4190 мм;

ширина — 1825 мм;

висота — 1545 мм;

колісна база — 2580 мм.

Платформа TNGA-B була модернізована спеціально для Lexus LBX. Інженери зробили все, щоб модель була помітно плавнішою та тихішою за Toyota Yaris Cross.

У Lexus заявили, що новий кросовер забезпечує найкращу у своєму класі економію палива, а також найнижчі викиди CO2. Модель отримала нову систему, яка автоматично регулює баланс гальм під час гальмування.

Інтер'єр орієнтований на водія та пропонує вищий рівень комфорту, ніж Toyota Yaris Cross. Усередині встановлений 9,8-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Lexus LBX отримав мінімалістичний інтер'єр Фото: Lexus

Lexus LBX оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором потужністю 134 к.с. і 184 Нм крутного моменту. Електромотор живить біполярна нікель-металгідридна батарея, яка пропонує більшу пропускну здатність порівняно з традиційними літій-іонними елементами.

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Очікується, що Lexus LBX конкуруватиме з Audi Q3 та Volvo XC40. Початкова ціна кросовера становитиме майже 35 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що Toyota представила розкішний седан Crown Sedan.