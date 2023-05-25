Розкішний брат Land Cruiser: Lexus показав новий рамний позашляховик (фото)

Новий GX 2024 Lexus буде заснований на тій же платформі, що і Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик отримає 3,5-літровий бензиновий турбований двигун V6, а також гібридну версію.

Related video

Lexus показали новий знімок позашляховика GX 2024 на базі Toyota Land Cruiser 300. Прем’єра нової моделі відбудеться вже 8 червня. Фото опублікували у Instagram-акаунті бренду.

На новому знімку показано задню частину Lexus GX 2024. Задні ліхтарі з'єднані в один блок з вузькою світлодіодною смугою. Над нею розташована назва бренду.

Також на фото можна розглянути частину бокового профілю новинки. Lexus GX наступного покоління буде схожим на Toyota Land Cruiser та Prado, але отримає безліч змін. У Lexus бічний профіль має пряміші лінії, ніж у Toyota. Крім цього Lexus GX оснастять новими бічними дзеркалами.

Lexus GX 2024 отримає брутальний дизайн Фото: Lexus

Новий Lexus GX буде заснований на платформі TNGA-F, як і Toyota Land Cruiser 300. Це оновлена архітектура з рамною конструкцією.

Дизайнери представили, як може виглядати новий Lexus GX 2024 Фото: TopElectricSUV

Також позашляховики розділять силові установки, зокрема 3,5-літровий турбований бензиновий двигун V6 потужністю 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. У майбутньому Lexus GX отримає гібридну модифікацію.

Важливо

Найкомпактніший кросовер Lexus показали на перших фото

Крім нового позашляховика GX, 8 червня Lexus представлять і компактний кросовер LBX. Модель є розкішнішою версією Toyota Yaris Cross.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапило відео з Toyota Land Cruiser Prado нового покоління.