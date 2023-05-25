Роскошный брат Land Cruiser: Lexus показали новый рамный внедорожник (фото)

Новый GX 2024 Lexus будет основан на той же платформе, что и Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник получит 3,5-литровый турбированный бензиновый двигатель V6, а также гибридную версию.

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Lexus показали новый снимок внедорожника GX 2024 на базе Toyota Land Cruiser 300. Премьера новой модели состоится уже 8 июня. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте бренда.

На новом снимке показана задняя часть Lexus GX 2024. Задние фонари соединены в один блок с узкой светодиодной полосой. Над ней расположено название бренда.

Также на фото можно рассмотреть часть бокового профиля новинки. Lexus GX следующего поколения будет похож на Toyota Land Cruiser и Prado, но получит множество изменений. У Lexus боковой профиль имеет более прямые линии, чем у Toyota. Помимо этого Lexus GX оснастят новыми боковыми зеркалами.

Lexus GX 2024 получит брутальный дизайн Фото: Lexus

Новый Lexus GX будет основан на платформе TNGA-F, как и Toyota Land Cruiser 300. Это обновленная архитектура с рамной конструкцией.

Дизайнеры представили, как может выглядеть новый Lexus GX 2024 Фото: TopElectricSUV

Также внедорожники разделят силовые установки, в частности, 3,5-литровый турбированный бензиновый двигатель V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В будущем Lexus GX получит и гибридную модификацию.

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Самый компактный кроссовер Lexus показали на первых фото

Помимо нового внедорожника GX 8 июня Lexus представят и компактный кроссовер LBX. Модель является более роскошной версией Toyota Yaris Cross.

Ранее Фокус писал, что в интернет попало видео с Toyota Land Cruiser Prado нового поколения.