Роскошный брат Land Cruiser: Lexus показали новый рамный внедорожник (фото)
Новый GX 2024 Lexus будет основан на той же платформе, что и Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник получит 3,5-литровый турбированный бензиновый двигатель V6, а также гибридную версию.
Lexus показали новый снимок внедорожника GX 2024 на базе Toyota Land Cruiser 300. Премьера новой модели состоится уже 8 июня. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте бренда.
На новом снимке показана задняя часть Lexus GX 2024. Задние фонари соединены в один блок с узкой светодиодной полосой. Над ней расположено название бренда.
Также на фото можно рассмотреть часть бокового профиля новинки. Lexus GX следующего поколения будет похож на Toyota Land Cruiser и Prado, но получит множество изменений. У Lexus боковой профиль имеет более прямые линии, чем у Toyota. Помимо этого Lexus GX оснастят новыми боковыми зеркалами.
Новый Lexus GX будет основан на платформе TNGA-F, как и Toyota Land Cruiser 300. Это обновленная архитектура с рамной конструкцией.
Также внедорожники разделят силовые установки, в частности, 3,5-литровый турбированный бензиновый двигатель V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В будущем Lexus GX получит и гибридную модификацию.Важно
Помимо нового внедорожника GX 8 июня Lexus представят и компактный кроссовер LBX. Модель является более роскошной версией Toyota Yaris Cross.
Ранее Фокус писал, что в интернет попало видео с Toyota Land Cruiser Prado нового поколения.