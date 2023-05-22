Самый компактный кроссовер Lexus показали на первых фото

Lexus LBX станет новой моделью начального уровня в линейке бренда. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной модификациях на выбор.

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Lexus опубликовал первые официальные снимки своего нового кроссовера LBX, который станет самой компактной моделью в линейке бренда. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lexus LBX станет новым кроссовером начального уровня в модельном ряду бренда. Новинка компактнее кроссовера UX и будет основана на Toyota Yaris Cross.

Длина Lexus UX составляет почти 4500 мм, в то время как LBX будет еще компактнее — около 4200 мм. Отличительной чертой новой модели станет стильный дизайн.

Спереди появятся узкие фары, соединенные стальной полосой. Под ней будет расположена решетка радиатора. Задние фонари объединены в один блок.

Задние фонари соединены узкой светодиодной полосой Фото: Lexus

Новый Lexus LBX будет основан на платформе TNGA-B. Ожидается появление полноприводной модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью около 115 л.с.

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Также кроссовер может получить полностью бензиновую версию с передним приводом. Она будет основана на 1,5-литровом двигателе мощностью 123 л.с.

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали первые официальные фото Lexus GX нового поколения.