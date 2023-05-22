Найкомпактніший кросовер Lexus показали на перших фото

Lexus LBX стане новою моделлю початкового рівня у лінійці бренду. Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях на вибір.

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Lexus опублікував перші офіційні знімки свого нового кросовера LBX, який стане найкомпактнішою моделлю в лінійці бренду. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lexus LBX стане новим кросовером початкового рівня модельного ряду бренду. Новинка компактніша за кросовер UX і буде заснована на Toyota Yaris Cross.

Довжина Lexus UX становить майже 4500 мм, тоді як LBX буде ще компактнішим — близько 4200 мм. Відмінною рисою нової моделі стане стильний дизайн.

Спереду з'являться вузькі фари, з'єднані сталевою смугою. Під нею буде розташована решітка радіатора. Задні ліхтарі з'єднані в один блок.

Задні ліхтарі з'єднані вузькою світлодіодною смугою Фото: Lexus

Новий Lexus LBX буде засновано на платформі TNGA-B. Очікується поява повнопривідної модифікації з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електродвигуном потужністю близько 115 к.с.

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Також кросовер може отримати повністю бензинову версію з переднім приводом. Вона буде заснована на 1,5-літровому двигуні потужністю 123 к.с.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші офіційні фото Lexus GX нового покоління.