Найкомпактніший кросовер Lexus показали на перших фото
Lexus LBX стане новою моделлю початкового рівня у лінійці бренду. Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях на вибір.
Lexus опублікував перші офіційні знімки свого нового кросовера LBX, який стане найкомпактнішою моделлю в лінійці бренду. Про це розповіли на сайті Motor1.
Lexus LBX стане новим кросовером початкового рівня модельного ряду бренду. Новинка компактніша за кросовер UX і буде заснована на Toyota Yaris Cross.
Довжина Lexus UX становить майже 4500 мм, тоді як LBX буде ще компактнішим — близько 4200 мм. Відмінною рисою нової моделі стане стильний дизайн.
Спереду з'являться вузькі фари, з'єднані сталевою смугою. Під нею буде розташована решітка радіатора. Задні ліхтарі з'єднані в один блок.
Новий Lexus LBX буде засновано на платформі TNGA-B. Очікується поява повнопривідної модифікації з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електродвигуном потужністю близько 115 к.с.Важливо
Також кросовер може отримати повністю бензинову версію з переднім приводом. Вона буде заснована на 1,5-літровому двигуні потужністю 123 к.с.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші офіційні фото Lexus GX нового покоління.