Prado на максималках: новий розкішний позашляховик Lexus показали на перших фото

Новий Lexus GX 2024 порідниться з Toyota Land Cruiser 300, адже запозичить його платформу. Дизайн позашляховика стане агресивнішим.

Related video

Опубліковано перші офіційні фото Lexus GX нового покоління. Преміальний побратим Toyota Land Cruiser Prado дебютує незабаром. Про це повідомляє офіційний сайт Lexus.

Позашляховик збудують на новій платформі Фото: Lexus

На тизерах видно передню частину авто та двері багажника. Дизайн Lexus GX 2024 стане гранованим і агресивнішим. На знімках можна розглянути довгасті діодні фари, рельєфний капот і частину фірмової веретеноподібної решітки радіатора. Ліхтарі з'єднані смужкою, що світиться.

Подробиці позашляховика тримають у секреті, але відомо, що як і Toyota Prado 2024, він буде побудований на рамній платформі TNGA-F. Таким чином, модель стане родичем Toyota Land Cruiser 300.

Важливо

Альтернатива RAV4: на українському ринку з'явився найновіший електрокросовер Toyota (фото)

Очікується, що саме у Land Cruiser запозичать і 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо на 415 к. с. – він прийде на зміну 4,6-літровому V8. Також у лінійці може з'явитися гібридна версія. Авто збереже повний привід з понижувальною передачею та отримає набір сучасних систем безпеки.

Раніше було розсекречено і споріднений Toyota Land Cruiser Prado нового покоління. У позашляховика величезна решітка радіатора та матричні фари.

Також Фокус розповідав, що опубліковане перше фото найбільшого кросовера Lexus .