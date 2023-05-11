Prado на максималках: новый роскошный внедорожник Lexus показали на первых фото

Новый Lexus GX 2024 породнится с Toyota Land Cruiser 300, ведь позаимствует его платформу. Дизайн внедорожника станет агрессивнее.

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Опубликованы первые официальные фото Lexus GX нового поколения. Премиальный собрат Toyota Land Cruiser Prado дебютирует в скором времени. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

Внедорожник построят на новой платформе Фото: Lexus

На тизерах видно переднюю часть авто и дверь багажника. Дизайн Lexus GX 2024 станет граненым и более агрессивным. На снимках можно разглядеть продолговатые диодные фары, рельефный капот и часть фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фонари соединены светящейся полосой.

Подробности внедорожника держат в секрете, но известно, что, как и Toyota Prado 2024, он будет построен на рамной платформе TNGA-F. Таким образом, модель породнится с Toyota Land Cruiser 300.

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Ожидается, что именно у Land Cruiser позаимствуют и 3,5-литровый V6 бензиновый твин-турбо на 415 л. с. – он придет на смену 4,6-литровому V8. Также в линейке может появиться гибридная версия. Авто сохранит полный привод с понижающей передачей и получит набор современных систем безопасности.

Ранее был рассекречен и родственный Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. У внедорожника огромная решетка радиатора и матричные фары.

Также Фокус рассказывал, что опубликовано первое фото самого большого кроссовера Lexus.