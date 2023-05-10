Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Новий Toyota Land Cruiser Prado 2024 розсекретили до прем'єри (відео)

новий тойота прадо 2024, Toyota Land Cruiser Prado, новий Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, новий Toyota Prado
Toyota Land Cruiser Prado отримав величезну решітку радіатора та матричні фари

Новий Toyota Land Cruiser Prado побудують на сучасній платформі та запропонують у кількох варіантах дизайну. У лінійці вперше з'явиться гібридна версія.

Related video

В інтернет потрапило відео із Toyota Land Cruiser Prado нового покоління. Рамний позашляховик мають презентувати у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

На відео Toyota Land Cruiser Prado 2024 зображено в анфас. У нього величезна решітка радіатора та матричні світлодіодні фари. Капот доповнений повітрозабірником. Раніше повідомлялося, що модель буде мати кілька різних варіантів дизайну передньої частини, причому один з них – у ретростилі.

Новий Toyota Prado 2024 збудують на сучасній платформі TNGA-F з більш жорсткою рамою. Таким чином, позашляховик порідниться з Toyota Land Cruiser 300, Sequoia і Tundra. Довжина авто залишиться на колишньому рівні (4,8 м), а його колісна база зросте до 2,84 м, що збільшить внутрішній простір.

Очікується, що перевірений 2,8-літровий турбодизель залишиться в лінійці, а на зміну бензинової версії, швидше за все, прийде гібрид потужністю 340 або навіть 440 к. с.

Крім того, новий Toyota Land Cruiser Prado вперше отримає 8-ступінчасту автоматичну КПП. Звичайно, збережуться повний привід з понижувальною передачею та блокування диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що на платформі Toyota Land Cruiser 300 збудують і пікап Tacoma нового покоління.

Також ми писали, що Toyota показала преміальний спортивний кросовер.