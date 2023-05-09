Просторий салон і гібридна версія: розкрито подробиці нового Toyota Prado 2024 (фото)

Toyota Land Cuiser Prado буде побудований на новій рамній платформі та стане просторішим усередині. У лінійці моделі вперше з'явиться гібридна версія.

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З'явилася інформація про новий Toyota Land Cuiser Prado. Позашляховик мають представити в другій половині цього року, а його продажі стартують у грудні. Про це повідомляє японський сайт Best Car Web.

Новий Toyota Land Cuiser Prado 2024 буде збудований на платформі TNGA-F із жорсткішою рамою. Цю ж архітектуру використовують старший Toyota Land Cruiser 300, а також моделі Tundra та Sequoia.

Позашляховик збереже дизель і отримає гібридну версію Фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, дизайн позашляховика залишиться знайомим. Модель буде запропонована виключно в п'ятидверному виконанні. Її довжина залишиться на рівні 4,8 м, але колісна база зросте до 2,84 м, що збільшить внутрішній простір.

Крім того, стало відомо, що новий Toyota Prado 2024 отримає гібридну версію з бензиновим турбодвигуном і електромотором. За однією версією, це 340-сильна установка від нового Toyota Crown із 2,4-літровою четвіркою, за іншою — 443-сильний варіант із 3,5-літровим V6, як у Toyota Sequoia і Tundra.

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Турбодизель об'ємом 2,8 л, швидше за все, залишиться в лінійці. Також новий Toyota Land Cuiser Prado оснастять 8-ступінчастою автоматичною КПП, і він збереже повний привід із понижувальною передачею.

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