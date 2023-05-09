Просторный салон и гибридная версия: раскрыты подробности нового Toyota Prado 2024 (фото)

Toyota Land Cuiser Prado будет построен на новой рамной платформе и станет просторнее внутри. В линейке модели впервые появится гибридная версия.

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Появилась информация про новый Toyota Land Cuiser Prado. Внедорожник должны представить во второй половине нынешнего года, а его продажи стартуют в декабре. Об этом сообщает японский сайт Best Car Web.

Новый Toyota Land Cuiser Prado 2024 будет построен на платформе TNGA-F с более жесткой рамой. Эту же архитектуру используют старший Toyota Land Cruiser 300, а также модели Tundra и Sequoia.

Внедорожник сохранит дизель и получит гибридную версию Фото: BestCarWeb

Судя по рендерам, дизайн внедорожника останется знакомым. Модель будет предложена исключительно в пятидверном исполнении. Ее длина останется на уровне 4,8 м, но колесная база вырастет до 2,84 м, что увеличит внутреннее пространство.

Кроме того, стало известно, что новый Toyota Prado 2024 получит гибридную версию с бензиновым турбодвигателем и электромотором. По одной версии, это 340-сильная установка от нового Toyota Crown с 2,4-литровой четверкой, по другой – 443-сильный вариант с 3,5-литровым V6 как у Toyota Sequoia и Tundra.

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Турбодизель объемом 2,8 л, скорее всего, останется в линейке. Также новый Toyota Land Cuiser Prado оснастят 8-ступенчатой автоматической КПП и он сохранит полный привод с понижающей передачей.

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