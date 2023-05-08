Новий двигун та автомат: Toyota модернізує культовий позашляховик Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 оновиться на 2023 модельний рік. Позашляховик отримає новий двигун і коробку передач, а також покращене оснащення.

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Toyota готує масштабне оновлення для свого культового позашляховика Land Cruiser 70 на честь 40-річчя моделі. Про це розповіли на сайті Drive.

Toyota Land Cruiser 70 випускається з 1984 року майже без змін. Модель продовжує мати великий попит за відмінну прохідність і надійність.

Для 2023 модельного року позашляховик запропонують з 2,8-літровим чотирициліндровим турбодизелем потужністю від 201 до 221 к. с. і крутним моментом від 420 до 550 Нм. Це буде перший чотирициліндровий двигун після 2,4-літрових бензинових агрегатів для моделі 1991 року.

Також Toyota Land Cruiser 70 збереже дизельний двигун V8. Його потужність складає 202 к. с., а крутний момент — 430 Нм.

Разом з 2,8-літровим чотирициліндровим турбодизелем стане доступна автоматична коробка перемикання передач. До цього модель можна було купити лише з механічною КПП.

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Оновлений Toyota Land Cruiser 70 оснастять новою інформаційно-розважальною системою з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. В інтер'єрі очікується ще кілька косметичних змін.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Toyota Hilux в Україні поповнила нова модифікація GR Sport.