Toyota представила новий семимісний мінівен із багатим оснащенням (фото)

Toyota Granvia випускає спільне китайське підприємство FAW Toyota. Мінівен оснащується гібридною силовою установкою та пропонує багате оснащення.

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У Китаї презентували новий мінівен Toyota Granvia. Новинка отримала просторий салон і багате оснащення. Про це повідомили на сайті Autohome.

Мінівен відомий на глобальному ринку під ім'ям Sienna. Модель випускається з 1997 року та пережила зміну трьох поколінь.

Toyota Granvia випускає спільне китайське підприємство FAW Toyota. На вибір запропонують шість різних комплектацій.

Спереду встановлені вузькі світлодіодні фари та велика решітка радіатора. Модель зберегла традиційний силует, але отримала плавні вигини на кузові.

На кузові є плавні вигини Фото: autohome.com.cn

Задні двері відчиняються проти руху. Так задні пасажири отримують більше місця для посадки всередину.

Toyota Granvia оснащується гібридною силовою установкою з 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором. Вона видає потужність 184 к.с. і 270 Нм крутного моменту.

В інтер'єрі передбачено сім посадкових місць. Усередині є великий інформаційно-розважальний дисплей і цифрова панель приладів.

Toyota Granvia отримала просторий інтер'єр Фото: autohome.com.cn

Список оснащення включає цифровий ключ і різні системи допомоги водієві. Також усередині розмістили велику кількість місць для зберігання речей.

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Початкова вартість Toyota Granvia складає 315 800 юанів (45 700 доларів). Найдорожча версія мінівена коштуватиме 415 800 юанів (60 150 доларів).

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