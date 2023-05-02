Toyota представила новый семиместный минивэн с богатым оснащением (фото)
Toyota Granvia выпускает совместное китайское предприятие FAW Toyota. Минивэн оснащается гибридной силовой установкой и предлагает богатое оснащение.
В Китае презентовали новый минивэн Toyota Granvia. Новинка получила просторный салон и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте Autohome.
Минивэн известен на глобальном рынке под именем Sienna. Модель выпускается с 1997 года и пережила смену трех поколений.
Toyota Granvia выпускает совместное китайское предприятие FAW Toyota. На выбор предложат шесть различных комплектаций.
Спереди установлены узкие светодиодные фары и большая решетка радиатора. Модель сохранила традиционный силуэт, но получила плавные изгибы на кузове.
Задние двери открываются против движения. Так задние пассажиры получают больше места для посадки внутрь.
Toyota Granvia оснащается гибридной силовой установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Она выдает мощность 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента.
В интерьере предусмотрены семь посадочных мест. Внутри есть большой информационно-развлекательный дисплей и цифровая приборная панель.
Список оснащения включает цифровой ключ и различные системы помощи водителю. Также внутри разместили большое количество различных мест для хранения вещей.Важно
Начальная стоимость Toyota Granvia составляет 315 800 юаней (45 700 долларов). Самая дорогая версия минивэна обойдется в 415 800 юаней (60 150 долларов).
Ранее Фокус рассказал, что линейку Toyota Hilux в Украине пополнила новая модификация GR Sport.