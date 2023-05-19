Розкіш по-японськи: Lexus привіз до Європи свою найдорожчу і незвичайну модель (відео)

Новий Lexus LM — мінівен преміум-класу вартістю від 125 000 євро. Найдорожча модель японської марки оснащена величезним телевізором та широкими задніми кріслами з електроприводом та масажем.

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У Іспанії відбулася європейська прем'єра Lexus LM. Найрозкішніший мінівен у світі у своєму другому поколінні з'явився в Європі. Про це повідомляє сайт Motor.es.

У Європі мінівен запропонують виключно у гібридній версії Фото: Motor.es

Новий Lexus LM – розкішний побратим Toyota Alphard з яскравим дизайном. У 5,1-метрового мінівена величезна вертеноподібна решітка радіатора, вигнута віконна лінія і ліхтарі у вигляді дуги.

Салон Lexus LM оброблений шкірою та деревом Фото: Motor.es

В обробці салону поєднуються дорогі шкіра та дерево. Всі Lexus LM 2023 отримали віртуальний щиток приладів, акустику Mark Levinson, 14-дюймові тачскрини спереду та ззаду, а також електропривід крісел перших двох рядів.

У топовій версії ззаду встановлені окремі крісла з вентиляцією та масажем Фото: Motor.es

Мінівен Lexus LM доступний у стандартній семимісній версії та розкішному чотиримісному варіанті. В останньому випадку ззаду встановлено два окремі крісла з вентиляцією, масажем та підставками для відпочинку ніг. Від водія пасажирів відокремлює перегородка з 48-дюймовим телевізором, а "розумний" клімат-контроль вимірює температуру тіла та здатний самостійно вибирати оптимальні налаштування.

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Новий Lexus LM 2023 у Європі буде доступний виключно у 250-сильній гібридній версії з повним приводом. Середня витрата палива становить 7,3 л/100 км.

LM – не тільки найдорожчий Lexus сучасності, це ще й найдорожчий мінівен у світі. Вартість базової версії в Європі стартує зі 125 000 євро, а чотиримісний варіант обійдеться щонайменше у 150 000 євро. Продаж мінівена розпочнеться у вересні.

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