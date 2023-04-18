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Авто

Lexus показав розкішний мінівен преміум-класу з величезним телевізором у салоні (фото)

Lexus LM 2023, новий Lexus LM, Lexus LM, мінівен Lexus
Фото: Lexus | У Lexus LM величезні грати радіатора

Новий Lexus LM запропонований у версіях на 4, 6 та 7 місць. Дорогий мінівен оснащують телевізором, холодильником, а також електроприводом та масажем задніх сидінь.

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На автошоу у Шанхаї презентовано новий Lexus LM другого покоління. Розкішний мінівен продаватимуть у 60 країнах світу за ціною приблизно від 120 000 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Lexus.

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Мінівен підріс до 5,1 м у довжину
Фото: Lexus

Як і попередник, новий Lexus LM 2023 створено на базі Toyota Alphard. Дизайн мінівену став рубанішим. Величезна решітка радіатора поєднується з розкидними діодними фарами. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Автомобіль виріс у розмірах.

Lexus LM, Lexus LM 2023, новий Lexus LM, мінівен Lexus Fullscreen
Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях
Фото: Lexus

Габарити Lexus LM 2023:

  • довжина – 5125 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • висота – 1955 мм;
  • колісна база – 3000 мм.

Салон Lexus LM 2023 оброблений шкірою та деревом. На передній панелі тепер встановлені два величезні дисплеї.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Lexus

На вибір запропоновано версії на 4, 6 та 7 місць. Найрозкішнішим є чотиримісний варіант – ззаду там встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Від водія вони відокремлені перегородкою із величезним 48-дюймовим телевізором.

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Крім того, комплектація Lexus LM включає холодильник, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Також передбачено "розумний" клімат-контроль — він вимірює температуру тіла пасажирів і сам підбирає оптимальні налаштування.

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Для задніх пасажирів передбачено телевізор
Фото: Lexus

Мінівен Lexus LM 2023 оснащуватиме 2,4-літровим 275-сильним бензиновим турбомотором і гібридною установкою потужністю 250 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus готує великий сімейний кросовер преміум-класу.

Також ми писали, що Toyota готує сімейство преміальних моделей.