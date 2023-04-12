Toyota готує лінійку преміальних моделей: перші подробиці та відео
Всі автомобілі лінійки Crown запропонують з гібридними силовими установками та п'ятьма посадковими місцями. Перші три авто з'являться у 2023 році, а ще через рік дебютує кросовер Estate.
Toyota готує нову лінійку преміальних автомобілів Crown, до якої увійдуть чотири моделі. Про це розповіли на сайті Motor1.
Ще в липні 2022 року було показано купе-кросовер Crown. Він орієнтований на ринок США та відрізняється стильним дизайном.
Нестандартний позашляховий седан Toyota Crown 2023 вже надійшов у продаж у Японії. Там його початкова ціна складає від $31 500, а на експорт його почнуть постачати до кінця року.
Також очікуються моделі Crown Sport, Sedan та Estate. Моделі Crown Sport і Sedan надійдуть у продаж у Японії восени 2023 року, а кросовер Estate – у 2024 році.
Всі автомобілі сімейства Crown запропонують з гібридними силовими установками та п'ятьма посадковими місцями. Crown Sedan буде доступний з переднім приводом, а купе-кросовер, Sport та Estate – з повним приводом.
Crown Sedan оснастять 19- та 20-дюймовими колісними дисками, а інші моделі отримають 21-дюймові легкосплавні диски. Автомобілі Sport і Estate представлені у двоколірному забарвленні, а Sport показаний лише у монохромному забарвленні.
Габарити автомобілів Toyota Crown:
|Модель
|Crown Sedan
|Crown Estate
|Crown Sport
|Довжина
|5030 мм
|4930 мм
|4710 мм
|Ширина
|1890 мм
|1880 мм
|1880 мм
|Висота
|1470 мм
|1620 мм
|1560 мм
|Колісна база
|3000 мм
|2850 мм
|2770 мм
Також були показані ролики, які демонструють інтер'єр новинок. Вони будуть розкішнішими та технологічнішими від багатьох інших моделей Toyota.
Крім цього, до лінійки Crown можуть увійти й інші преміальні модифікації стандартних моделей. Одними з них стануть кросовер Crown Kluger та мінівен Crown Vellfire.Важливо
Нове сімейство автомобілів Crown продаватиметься приблизно в 40 країнах світу. Toyota прогнозує, що зможе продати близько 200 000 авто у 2024 році.
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