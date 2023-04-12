Toyota готує лінійку преміальних моделей: перші подробиці та відео

Всі автомобілі лінійки Crown запропонують з гібридними силовими установками та п'ятьма посадковими місцями. Перші три авто з'являться у 2023 році, а ще через рік дебютує кросовер Estate.

Related video

Toyota готує нову лінійку преміальних автомобілів Crown, до якої увійдуть чотири моделі. Про це розповіли на сайті Motor1.

Ще в липні 2022 року було показано купе-кросовер Crown. Він орієнтований на ринок США та відрізняється стильним дизайном.

Нестандартний позашляховий седан Toyota Crown 2023 вже надійшов у продаж у Японії. Там його початкова ціна складає від $31 500, а на експорт його почнуть постачати до кінця року.

Також очікуються моделі Crown Sport, Sedan та Estate. Моделі Crown Sport і Sedan надійдуть у продаж у Японії восени 2023 року, а кросовер Estate – у 2024 році.

Позашляховий седан Toyota Crown вже надійшов у продаж Фото: Toyota Toyota Crown Sedan стане єдиним повнопривідним авто у лінійці Фото: Toyota Toyota Crown Estate є найбільшою моделлю у сімействі Фото: Toyota Toyota Crown Sport стане найспортивнішою моделлю в лінійці Фото: Toyota

Всі автомобілі сімейства Crown запропонують з гібридними силовими установками та п'ятьма посадковими місцями. Crown Sedan буде доступний з переднім приводом, а купе-кросовер, Sport та Estate – з повним приводом.

Crown Sedan оснастять 19- та 20-дюймовими колісними дисками, а інші моделі отримають 21-дюймові легкосплавні диски. Автомобілі Sport і Estate представлені у двоколірному забарвленні, а Sport показаний лише у монохромному забарвленні.

Габарити автомобілів Toyota Crown:

Модель Crown Sedan Crown Estate Crown Sport Довжина 5030 мм 4930 мм 4710 мм Ширина 1890 мм 1880 мм 1880 мм Висота 1470 мм 1620 мм 1560 мм Колісна база 3000 мм 2850 мм 2770 мм

Також були показані ролики, які демонструють інтер'єр новинок. Вони будуть розкішнішими та технологічнішими від багатьох інших моделей Toyota.

Крім цього, до лінійки Crown можуть увійти й інші преміальні модифікації стандартних моделей. Одними з них стануть кросовер Crown Kluger та мінівен Crown Vellfire.

Важливо

Опубліковано офіційні фото нового гібридного пікапа Toyota на базі Land Cruiser

Нове сімейство автомобілів Crown продаватиметься приблизно в 40 країнах світу. Toyota прогнозує, що зможе продати близько 200 000 авто у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що у Toyota Camry 2023 з'явиться незвичайна спортивна версія.

Також ми писали, що Toyota готує пікап на базі Land Cruiser.