Опубліковано офіційні фото нового гібридного пікапа Toyota на базі Land Cruiser

Пікап Toyota Tacoma нового покоління збудують на рамній платформі позашляховика Land Cruiser. Модель буде доступна в бензиновій та гібридній версіях.

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З'явилися нові офіційні тизери Toyota Tacoma 2024. Нове покоління середньорозмірного пікапа мають презентувати найближчими місяцями, а продажі моделі стартують під кінець цього року. Знімки з'явилися на офіційному сайті Toyota.

Пікап надійде у продаж до кінця цього року Фото: Toyota

На фото можна розглянути деталі передньої та задньої частини пікапа. На них видно фари, бампери та частину решітки радіатора Toyota Tacoma 2024.

Тизери підтвердили істинність патентних зображень, опублікованих на початку цього року. На них дизайн Toyota Tacoma 2024 можна розглянути повністю.

Раніше Toyota Tacoma 2024 розсекретили на патентних зображеннях Фото: Motor1.com

У Toyota повідомили, що на фото зображено топову екстремальну версію Tacoma Trailhunter. Пікап підготують до бездоріжжя — йому збільшать кліренс, встановлять позашляхові шини, посилять бампери та підвіску.

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Пікап Toyota Tacoma 2024 збудують на сучасній рамній платформі TNGA-F. Її використовують Toyota Land Cruiser 300, Tundra та Sequoia, а пізніше на цій архітектурі буде побудований і позашляховик 4Runner наступного покоління.

Пікап запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Motor1.com

Очікується, що нова Toyota Tacoma Trailhunter отримає силову гібридну установку від седана Crown потужністю не менше 340 к. с. Стандартну версію оснастять 2,4-літровим турбомотором на 275 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустить одразу 10 нових електричних моделей за 3 роки.

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