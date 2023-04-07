Toyota заполонить ринок електромобілями за три роки: перші подробиці нових моделей (фото)

Нове керівництво Toyota вирішило змінити стратегію концерну та приділити більше уваги електромобілям. До 2026 року обсяги щорічного виробництва електрокарів збільшать до 1,5 мільйона одиниць.

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Toyota починає масштабну електрифікацію свого модельного ряду. До 2026 року японський автогігант презентує одразу 10 нових електромобілів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Компактний електрокросовер Toyota bZ Фото: Toyota

Донедавна концерн Toyota Motor намагався не форсувати електрифікацію. Його колишній президент Акіо Тойода вибрав стриманіший підхід до створення електрокарів і більше уваги приділяв гібридам.

Однак його наступник Кодзі Сато вирішив змінити стратегію. Зараз у лінійці Toyota і Lexus лише три електричні моделі і найбільший автоконцерн у світі опинився в ролі наздоганяючого — він відстає від конкурентів.

Toyota готує електричний позашляховик Фото: Toyota

"У найближчі кілька років ми розширимо нашу лінійку електрокарів на батареях", — заявив Кодзі Сато.

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У планах Toyota Motor – довести щорічні обсяги виробництва електромобілів до 1,5 мільйонів одиниць до 2026 року. Основний упор зроблять на північноамериканський ринок, де продаж електрокарів зростає дуже швидко.

Електричний пікап Toyota Hilux Фото: Toyota

Кодзі Сато не поділився інформацією про електромобілі Toyota та Lexus, але раніше їх подробиці потрапили до інтернету. Зокрема, в електричній лінійці Toyota bZ з'являться компактний міський електрокросовер і невеликий позашляховик із ретро-дизайном на кшталт класичних Land Cruiser. Крім того, раніше показали концептуальний електричний пікап Toyota Hilux та компактну міську модель.

Наступник Lexus LFA стане електромобілем Фото: Lexus

Lexus готує два електрокросовери — великий семимісний і компактну модель ВХ із запасом ходу 400 км (вона змінить Lexus UX). Крім того, електромобілями стануть новий Lexus IS і наступник суперкара LFA.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota випустить новий пікап на базі Land Cruiser.

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