Новітній пікап Toyota на базі Land Cruiser показали на першому офіційному фото

Пікап Toyota Tacoma стане більш виразним на вигляд і буде побудований на новій рамній платформі. Вперше в лінійці моделі з'являться гібридна та електрична версія.

Related video

Опубліковано перше офіційне фото Toyota Tacoma нового покоління. Середньорозмірний рамний пікап мають подати у другій половині цього року. Знімок з'явився на сторінці Toyota у Instagram.

Пікап раніше розсекретили на патентних зображеннях Фото: Motor1.com

На фото видно лише силует Toyota Tacoma 2024. Втім, раніше авто розсекретили на патентних зображеннях, що потрапили в інтернет.

Дизайн Toyota Tacoma 2024 стане більш виразним і буде витриманий у дусі старшої моделі Tundra – з широкою решіткою радіатора та мускулистими розширеними крилами.

Важливо

Для серйозного бездоріжжя: Ford презентував новий екстремальний пікап (фото)

Як і родинний позашляховик нового покоління 4Runner, пікап Toyota Tacoma буде побудований на сучасній рамній платформі TNGA-F. Таким чином він порідниться не тільки з Toyota Tundra, але і Land Cruiser 300.

У лінійці моделі з'являться гібридна та електрична версії Фото: Motor1.com

За попередніми даними, нова Toyota Tacoma 2024 отримає 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 275 к. с. на зміну бензиновому V6. Також у лінійці вперше з'явиться гібридна версія потужністю приблизно 340-360 к. с., а наприкінці 2024 або на початку 2025 року презентують і електромобіль Toyota Tacoma.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota повністю припиняє продаж седана Camry на японському ринку.

Також ми писали, що під час тестів зняли новий преміальний кросовер Toyota Crown.