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Новейший пикап Toyota на базе Land Cruiser показали на первом официальном фото

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Фото: Toyota | Новая Toyota Tacoma дебютирует в нынешнем году

Пикап Toyota Tacoma станет выразительнее на вид и будет построен на новой рамной платформе. Впервые в линейке модели появятся гибридная и электрическая версии.

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Опубликовано первое официальное фото Toyota Tacoma нового поколения. Среднеразмерный рамный пикап должны представить во второй половине нынешнего года. Снимок появился на странице Toyota в Instagram.

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Пикап ранее рассекретили на патентных изображениях
Фото: Motor1.com

На фото заметен лишь силуэт Toyota Tacoma 2024. Впрочем, ранее авто рассекретили на патентных изображениях, попавших в интернет.

Дизайн Toyota Tacoma 2024 станет выразительнее и будет выдержан в духе старшей модели Tundra – с широкой решеткой радиатора и мускулистыми расширенными крыльями.

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Как и родственный внедорожник 4Runner нового поколения, пикап Toyota Tacoma будет построен на современной рамной платформе TNGA-F. Таким образом он породнится не только с Toyota Tundra, но и с Land Cruiser 300.

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В линейке модели появятся гибридная и электрическая версии
Фото: Motor1.com

По предварительным данным, новая Toyota Tacoma 2024 получит 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 275 л. с. на смену бензиновому V6. Также в линейке впервые появится гибридная версия мощностью примерно 340-360 л. с., а в конце 2024 или начале 2025 года презентуют и электромобиль Toyota Tacoma.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota полностью прекращает продажи седана Camry на японском рынке.

Также мы писали, что во время тестов сняли новый премиальный кроссовер Toyota Crown.