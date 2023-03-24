Для серьезного бездорожья: Ford презентовал новый экстремальный пикап (фото)
Новый Ford Ranger Wildtrack X получил внедорожную резину, а его клиренс увеличен. Проходимость пикапа улучшили современные электронные системы.
Линейку Ford Ranger 2023 пополнила новая версия Wildtrack X. Пикап повышенной проходимости презентовали в Австралии и именно там сперва стартуют его продажи по цене от $51 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.
Пикап подготовили к бездорожью с использованием деталей от топового Ford Ranger Raptor. Его клиренс увеличен до 260 мм, а колея расширена на 30 мм. Авто получило внедорожную резину General Grabber AT3 размером 265/70 R17.
Отличить новый Ford Ranger Wildtrack X можно по особой решетке радиатора с дополнительными ходовыми огнями и матричным фарам. Кроме того, пикап Ford получил подножки и крепления для багажника на крыше.
Отделка салона разбавлена ярко-оранжевыми вставками. Комплектация Ford Ranger Wildtrack X расширена и включает 12,4-дюймовый виртуальный щиток приборов и дорогую акустику Bang&Olufsen.Важно
В отличие от заряженного Raptor, пикап Ford Ranger Wildtrack X не получил прибавку в мощности. Его предлагают исключительно с 2,0-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.
Постоянный полный привод у авто дополнен не только понижающей передачей, но и специальным режимом для бездорожья. Кроме того, добавлена система Trail Control – внедорожный круиз-контроль, позволяющий на малой скорости преодолеть сложный участок.
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