Для серйозного бездоріжжя: Ford презентував новий екстремальний пікап (фото)

Новий Ford Ranger Wildtrack X отримав позашляхову гуму, а його кліренс збільшено. Прохідність пікапа покращили сучасні електронні системи.

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Лінійку Ford Ranger 2023 поповнила нова версія Wildtrack X. Пікап підвищеної прохідності презентували в Австралії і саме там спочатку стартують його продажі за ціною від 51 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

Пікапу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини Фото: Ford

Пікап підготували до бездоріжжя з використанням деталей від топового Ford Ranger Raptor. Його кліренс збільшено до 260 мм, а колію розширено на 30 мм. Авто отримало позашляхову гуму General Grabber AT3 розміром 265/70 R17.

Відрізнити новий Ford Ranger Wildtrack X можна за особливою решіткою радіатора з додатковими ходовими вогнями та матричним фарам. Крім того, пікап Ford отримав підніжки та кріплення для багажника на даху.

На даху з'явилися кріплення для багажника Фото: Ford

Оздоблення салону розбавлено яскраво-оранжевими вставками. Комплектація Ford Ranger Wildtrack X розширена та включає 12,4-дюймовий віртуальний щиток приладів та дорогу акустику Bang&Olufsen.

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На відміну від зарядженого Raptor, пікап Ford Ranger Wildtrack X не отримав збільшення потужності. Його пропонують лише з 2,0-літровим турбодизелем на 204 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Оздоблення салону розведено яскраво-оранжевими вставками. Фото: Ford

Постійний повний привід у авто доповнений не лише знижувальною передачею, а й спеціальним режимом для бездоріжжя. Крім того, додано систему Trail Control – позашляховий круїз-контроль, що дозволяє на малій швидкості подолати складну ділянку.

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