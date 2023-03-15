Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок: перші подробиці (фото)

Ford Bronco 2023 постачатимуть до Європи лише у п'ятидверному виконанні та виключно з 335-сильним V6. Позашляховик запропонують у дорогих та багато оснащених версіях.

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Новий Ford Bronco з'явиться у Європі до кінця 2023 року. Інформацію вже підтвердили представники американського концерну та навіть розкрили подробиці європейської версії культового позашляховика.

Позашляховик запропонують виключно у п'ятидверній версії Фото: Ford

Відроджений Ford Bronco має величезний попит у США та Канаді – він зібрав понад 200 000 замовлень ще до початку виробництва. Саме тому модель довго не везли до Європи – завод просто не справлявся з попитом.

Проте минулого року відбулася європейська прем'єра моделі на автошоу у Софії. Тепер же оголошено, що цього року розпочнуться обмежені постачання позашляховика до низки європейських країн.

Ford Bronco запропонують із 335-сильною турбошісткою Фото: Ford

Новий Ford Bronco 2023 – подробиці та характеристики європейської версії

До Європи позашляховик Ford Bronco запропонують виключно у подовженому п'ятидверному виконанні. Модель буде доступна лише з 2,7-літровим V6 твін-турбо потужністю 335 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений понижувальною передачею.

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Автомобіль розганяється до 100 км/год за 6,1 с, а його максимальну швидкість обмежили на 161 км/год. Середня витрата палива становить 13,4 л/100 км.

Ford Bronco в Європі не буде дешевим, адже його постачатимуть лише у топових версіях. Початковим стане варіант Outer Banks з 12-дюймовим тачскрином, акустикою Bang&Olufsen, камерами кругового огляду, двозонним клімат-контролем та адаптивним круїз-контролем.

Модель буде доступна в багато оснащених версіях Фото: Ford

Також буде доступна екстремальна версія Badlands для бездоріжжя. Її кліренс збільшено з 237 до 261 мм, встановлені 33-дюймові позашляхові шини та блокування міжколісних диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco отримав шалену шестиколісну версію.

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