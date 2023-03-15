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Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок: перші подробиці (фото)

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Фото: Ford | Ford Bronco з'явиться в Європі цього року

Ford Bronco 2023 постачатимуть до Європи лише у п'ятидверному виконанні та виключно з 335-сильним V6. Позашляховик запропонують у дорогих та багато оснащених версіях.

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Новий Ford Bronco з'явиться у Європі до кінця 2023 року. Інформацію вже підтвердили представники американського концерну та навіть розкрили подробиці європейської версії культового позашляховика.

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, новий Ford Bronco, Ford Bronco у Європі Fullscreen
Позашляховик запропонують виключно у п'ятидверній версії
Фото: Ford

Відроджений Ford Bronco має величезний попит у США та Канаді – він зібрав понад 200 000 замовлень ще до початку виробництва. Саме тому модель довго не везли до Європи – завод просто не справлявся з попитом.

Проте минулого року відбулася європейська прем'єра моделі на автошоу у Софії. Тепер же оголошено, що цього року розпочнуться обмежені постачання позашляховика до низки європейських країн.

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, новий Ford Bronco, Ford Bronco у Європі Fullscreen
Ford Bronco запропонують із 335-сильною турбошісткою
Фото: Ford

Новий Ford Bronco 2023 – подробиці та характеристики європейської версії

До Європи позашляховик Ford Bronco запропонують виключно у подовженому п'ятидверному виконанні. Модель буде доступна лише з 2,7-літровим V6 твін-турбо потужністю 335 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений понижувальною передачею.

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Автомобіль розганяється до 100 км/год за 6,1 с, а його максимальну швидкість обмежили на 161 км/год. Середня витрата палива становить 13,4 л/100 км.

Ford Bronco в Європі не буде дешевим, адже його постачатимуть лише у топових версіях. Початковим стане варіант Outer Banks з 12-дюймовим тачскрином, акустикою Bang&Olufsen, камерами кругового огляду, двозонним клімат-контролем та адаптивним круїз-контролем.

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, новий Ford Bronco, Ford Bronco у Європі Fullscreen
Модель буде доступна в багато оснащених версіях
Фото: Ford

Також буде доступна екстремальна версія Badlands для бездоріжжя. Її кліренс збільшено з 237 до 261 мм, встановлені 33-дюймові позашляхові шини та блокування міжколісних диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco отримав шалену шестиколісну версію.

Також ми писали, що Ford та Volkswagen спільно розробляють електрокросовер.