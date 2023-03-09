Новий електрокросовер Ford на базі Volkswagen показали до прем'єри (фото)
Новий електрокросовер Ford розробляють разом із Volkswagen. Автомобіль розміром з Ford Kuga створюється спеціально для європейського ринку.
Опубліковано нові офіційні тизери нового електрокросовера Ford. Презентація моделі відбудеться 21 березня. Знімки опублікував у своєму Twitter керівник електричного підрозділу європейської філії Ford Мартін Сандер.
Електричний кросовер Ford буде компактнішим, ніж Mustang Mach-E. За розмірами його можна порівняти з Ford Kuga, а ключовим ринком для моделі стане Європа.
З технічного погляду новачок не матиме нічого спільного, адже його збудують на платформі Volkswagen MEB. Таким чином німецький концерн "віддячить" Ford за допомогу у розробці пікапа VW Amarok (він побудований на базі Ford Ranger ).
Найближчим родичем нової моделі стане електрокросовер Volkswagen ID.4. Втім, електромобіль Ford істотно відрізнятиметься від німецького побратима зовні. Тизери та шпигунські фото дають зрозуміти, що у нього незграбний дизайн.
А ось силові установки запозичать у VW ID.4 без змін. Нагадаємо, німецький кросовер запропонований із заднім та повним приводом у версіях потужністю від 150 до 299 к. с., запас ходу котрого становить 346-522 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Ford показав спортивний молодіжний кросовер із витратою палива 6,3 л/100 км.
Також ми писали, що на базі старого Ford Transit створили електрокар.