Новий електрокросовер Ford на базі Volkswagen показали до прем'єри (фото)

Новий електрокросовер Ford розробляють разом із Volkswagen. Автомобіль розміром з Ford Kuga створюється спеціально для європейського ринку.

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Опубліковано нові офіційні тизери нового електрокросовера Ford. Презентація моделі відбудеться 21 березня. Знімки опублікував у своєму Twitter керівник електричного підрозділу європейської філії Ford Мартін Сандер.

[ + – ] Електрокросовер відрізняється незграбним дизайном

Електричний кросовер Ford буде компактнішим, ніж Mustang Mach-E. За розмірами його можна порівняти з Ford Kuga, а ключовим ринком для моделі стане Європа.

[ + – ] Нову модель презентують 21 березня Фото: Ford

З технічного погляду новачок не матиме нічого спільного, адже його збудують на платформі Volkswagen MEB. Таким чином німецький концерн "віддячить" Ford за допомогу у розробці пікапа VW Amarok (він побудований на базі Ford Ranger ).

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Найближчим родичем нової моделі стане електрокросовер Volkswagen ID.4. Втім, електромобіль Ford істотно відрізнятиметься від німецького побратима зовні. Тизери та шпигунські фото дають зрозуміти, що у нього незграбний дизайн.

[ + – ] Електрокромобіль бачили під час тестів Фото: carscoops.com

А ось силові установки запозичать у VW ID.4 без змін. Нагадаємо, німецький кросовер запропонований із заднім та повним приводом у версіях потужністю від 150 до 299 к. с., запас ходу котрого становить 346-522 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford показав спортивний молодіжний кросовер із витратою палива 6,3 л/100 км.

Також ми писали, що на базі старого Ford Transit створили електрокар.