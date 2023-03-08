Ford представили особливу версію кросовера Explorer (фото)

Спецверсія "Men's Only Edition" присвячена Місяцю жіночої історії. У кросовера відсутні двірники, обігрівач, поворотники, дзеркала заднього виду та GPS-навігація.

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На честь місяця жіночої історії Ford представили особливу версію кросовера Explorer, яка призначена тільки для чоловіків. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Насправді Ford Explorer "Men's Only Edition" існує лише в межах гумористичного ролика бренду. Він показує те, як виглядала автомобільна індустрія без жінок.

У відео диктор представляє нову спеціальну версію Ford Explorer. Спершу кросовер здається цілком звичайним, доки не з'ясовуються деякі деталі.

Диктор зазначає, що у автомобіля "Тільки для чоловіків" відсутні двірники, обігрівач, поворотники, дзеркала заднього виду та GPS-навігація. Він додав, що усі ці речі створили жінки.

Наприкінці відео Ford вітає всіх представниць прекрасної статі. "У цей Місяць жіночої історії Ford вітає далекоглядну автомобільну роботу жінок минулого, сьогодення та майбутнього", — сказано у привітанні.

До речі, двірники винайшла Мері Андерсон у 1902 році. Вона звернула увагу, як водіям трамвая доводилося постійно стрибати, щоб очистити лобове скло від снігу.

У 1893 році Маргарет А. Вілкокс вигадала автомобільний обігрівач. За винахід покажчиків повороту варто дякувати Флоренс Лоуренс, яка так і не змогла запатентувати свій винахід.

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Винахідниця Дороті Левітт у 1909 році випустила книгу "Жінка та машина". У ній сказано те, що жінки мають "нести маленьке ручне люстерко під час водіння". Крім цього, варто згадати математика Гледіс Вест, яка відповідальна за супутникові геодезичні моделі, що увійшли в основу GPS.

Раніше Фокус повідомляв, що Rolls-Royce представили нову особливу версію розкішного седана Phantom, розроблену спільно з голландським модельєром Ірісом ван Херпеном.