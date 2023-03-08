Только для мужчин: Ford представили особую версию кроссовера Explorer (фото)

Спецверсия "Men's Only Edition" посвящена Месяцу женской истории. У кроссовера отсутствуют дворники, обогреватель, поворотники, зеркала заднего вида и GPS-навигация.

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В честь Месяца женской истории Ford представили особую версию кроссовера Explorer, которая предназначена только для мужчин. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

На самом деле Ford Explorer "Men's Only Edition" существует только в рамках юмористического ролика бренда. Он показывает то, как бы выглядела автомобильная индустрия без женщин.

В видео диктор представляет новую специальную версию Ford Explorer. Сперва кроссовер кажется вполне обычным, пока не выясняются некоторые детали.

Диктор отмечает, что у автомобиля "Только для мужчин" отсутствуют дворники, обогреватель, поворотники, зеркала заднего вида и GPS-навигация. Он добавил, что все эти вещи создали женщины.

В конце видео Ford поздравляет всех представительниц прекрасного пола. "В этот Месяц женской истории Ford приветствует дальновидную автомобильную работу женщин прошлого, настоящего и будущего", — сказано в поздравлении.

К слову, дворники изобрела Мэри Андерсон в 1902 году. Она обратила внимание на то, как водителям трамвая приходилось постоянно прыгать, чтобы очистить лобовое стекло от снега.

В 1893 году Маргарет А. Уилкокс придумала автомобильный обогреватель. За изобретение указателей поворота стоит благодарить Флоренс Лоуренс, которая так и не смогла запатентовать свое изобретение.

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Изобретательница Дороти Левитт в 1909 году выпустила книгу "Женщина и машина". В ней сказано то, что женщины должны "нести маленькое ручное зеркальце во время вождения". Помимо этого стоит упомянуть математика Глэдис Уэст, которая ответственна за спутниковые геодезические модели, вошедшие в основу GPS.

Ранее Фокус сообщал, что Rolls-Royce представили новую особую версию роскошного седана Phantom, разработанную совместно с голландским модельером Ирис ван Херпен.