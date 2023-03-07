Разрабатывали четыре года: Rolls-Royce презентовали новый эксклюзивный седан (видео)
Rolls-Royce Phantom Syntopia был создан совместно голландским модельерером Ирис ван Херпен. Разработка особой спецверсии заняла около четырех лет.
Rolls-Royce представили новую особую роскошного седана Phantom. Syntopia имеет множество эксклюзивных отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Rolls-Royce Phantom Syntopia разрабатывался около четырех лет и является одной из самых уникальных версий модели. Его темой является будущее и сосуществование разных видов в одной и той же среде обитания.
Модификация отличается уникальным перламутровым цветом кузова. Также на капот нанесли уникальную графику, которая имеет продолжение в интерьере.
Для создания Rolls-Royce Phantom Syntopia была приглашена знаменитая голландская модельер и "Высокая кутюрье" Ирис ван Херпен. По словам бренда, это "один из самых технически сложных сделанных на заказ Phantom из когда-либо созданных".Важно
Интерьер также существенно отличается от стандартных Phantom. Сиденья выполнены из кожи с имитацией звездного неба. На потолке можно найти необычную скульптуру, созданную модельером.
Еще одной особенностью Phantom Syntopia является его аромат. Он уникален для этой версии и по словам Rolls-Royce, "дополняет ощущение эксклюзивности".
Ранее Фокус сообщал, что на улицах индийского штата Керала заметили необычное золотое такси Rolls-Royce Phantom.