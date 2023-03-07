Разрабатывали четыре года: Rolls-Royce презентовали новый эксклюзивный седан (видео)

Rolls-Royce Phantom Syntopia был создан совместно голландским модельерером Ирис ван Херпен. Разработка особой спецверсии заняла около четырех лет.

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Rolls-Royce представили новую особую роскошного седана Phantom. Syntopia имеет множество эксклюзивных отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Rolls-Royce Phantom Syntopia разрабатывался около четырех лет и является одной из самых уникальных версий модели. Его темой является будущее и сосуществование разных видов в одной и той же среде обитания.

[ + – ] Rolls-Royce Phantom Syntopia окрашен в особый перламутровый цвет Фото: Rolls-Royce

Модификация отличается уникальным перламутровым цветом кузова. Также на капот нанесли уникальную графику, которая имеет продолжение в интерьере.

[ + – ] Уникальную графику разработала модельер Ирис ван Херпен Фото: Rolls-Royce

Для создания Rolls-Royce Phantom Syntopia была приглашена знаменитая голландская модельер и "Высокая кутюрье" Ирис ван Херпен. По словам бренда, это "один из самых технически сложных сделанных на заказ Phantom из когда-либо созданных".

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Интерьер также существенно отличается от стандартных Phantom. Сиденья выполнены из кожи с имитацией звездного неба. На потолке можно найти необычную скульптуру, созданную модельером.

[ + – ] Оформление интерьера Syntopia сущетсвенно отличается от остальных версий Phantom Фото: Rolls-Royce

Еще одной особенностью Phantom Syntopia является его аромат. Он уникален для этой версии и по словам Rolls-Royce, "дополняет ощущение эксклюзивности".

Ранее Фокус сообщал, что на улицах индийского штата Керала заметили необычное золотое такси Rolls-Royce Phantom.