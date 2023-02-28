В Индии заметили необычное такси Rolls-Royce, покрытое золотом (видео)
Такси принадлежит местному мультимиллионеру, который любит дарить людям положительные эмоции. Он сам водит золотой Rolls-Royce Phantom, принося радость не только пассажирам, но и окружающим.
На улицах индийского штата Керала заметили необычное такси Rolls-Royce Phantom. Кузов автомобиля обернут золотом. Видео опубликовали на YouTube-канале SPOTTER INDIA CARS.
Золотое такси привлекает много внимания, когда появляется на улицах. Многие люди фотографируют автомобиль, но мало кто пользуется его услугами.
Rolls-Royce Phantom принадлежит местному мультимиллионеру Боби Чеммануру. Он является наследником семейного бизнеса по добыче золота, а также успешным предпринимателем в области недвижимости и здоровья. Его состояние оценивается более чем в 100 миллионов долларов.
Чемманур сам водит свое золотое такси. Он иногда бесплатно перевозит туристов, чтобы привлечь внимание к своему родному городу.Важно
Бизнесмен также таким образом рекламирует свою деятельность. Тем не менее он признался, что ему нравится дарить людям положительные эмоции.
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