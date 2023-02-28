В Індії помітили незвичайне таксі Rolls-Royce, вкрите золотом (відео)

Таксі належить місцевому мультимільйонеру, котрий любить дарувати людям позитивні емоції. Він сам водить золотий Rolls-Royce Phantom, приносячи радість не лише пасажирам, а й навколишнім.

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На вулицях індійського штату Керала помітили незвичайне таксі Rolls-Royce Phantom. Кузов автомобіля обернутий золотом. Відео опублікували на YouTube-каналі SPOTTER INDIA CARS.

Золоте таксі привертає багато уваги, коли з'являється на вулицях. Багато людей фотографують автомобіль, але мало хто користується його послугами.

Rolls-Royce Phantom належить місцевому мультимільйонеру Бобі Чеммануру. Він є спадкоємцем сімейного бізнесу з видобутку золота, а також успішним підприємцем у галузі нерухомості та здоров'я. Його статки оцінюються більш ніж у 100 мільйонів доларів.

Чемманур сам водить своє золоте таксі. Він іноді безкоштовно перевозить туристів, щоб привернути увагу до свого рідного міста.

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Бізнесмен також у такий спосіб рекламує свою діяльність. Проте він зізнався, що йому подобається дарувати людям позитивні емоції.

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