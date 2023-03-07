Розробляли чотири роки: Rolls-Royce презентувала новий ексклюзивний седан (відео)
Rolls-Royce Phantom Syntopia був створений спільно з голландською модельєркою Айрісом ван Герпен. Розробка спеціальної спецверсії зайняла близько чотирьох років.
Rolls-Royce представила нову спеціальну розкішного седана Phantom. Syntopia має багато ексклюзивних відмінностей від стандартної моделі. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Rolls-Royce Phantom Syntopia розробляли близько чотирьох років, і вона є однією з найунікальніших версій моделі. Її темою є майбутнє та співіснування різних видів в одному і тому ж середовищі.
Модифікація відрізняється унікальним перламутровим кольором кузова. Також на капот нанесли унікальну графіку, яка має продовження в інтер'єрі.
Для створення Rolls-Royce Phantom Syntopia запросили знамениту голландську модельєрку та "високу кутюр'є" Айріс ван Герпен. За словами бренду, це "один із технічно найскладніших зроблених на замовлення Phantom із будь-коли створених".Важливо
Інтер'єр також суттєво відрізняється від стандартних Phantom. Сидіння виконані зі шкіри з імітацією зоряного неба. На стелі можна знайти незвичайну скульптуру, створену модельєркою.
Ще однією особливістю Phantom Syntopia є його аромат. Він унікальний для цієї версії і, за словами Rolls-Royce, "доповнює відчуття ексклюзивності".
Раніше Фокус повідомляв, що на вулицях індійського штату Керала помітили незвичайне золоте таксі Rolls-Royce Phantom.