Розробляли чотири роки: Rolls-Royce презентувала новий ексклюзивний седан (відео)

Rolls-Royce Phantom Syntopia був створений спільно з голландською модельєркою Айрісом ван Герпен. Розробка спеціальної спецверсії зайняла близько чотирьох років.

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Rolls-Royce представила нову спеціальну розкішного седана Phantom. Syntopia має багато ексклюзивних відмінностей від стандартної моделі. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Rolls-Royce Phantom Syntopia розробляли близько чотирьох років, і вона є однією з найунікальніших версій моделі. Її темою є майбутнє та співіснування різних видів в одному і тому ж середовищі.

[ + – ] Rolls-Royce Phantom Syntopia пофарбована в особливий перламутровий колір Фото: Rolls-Royce

Модифікація відрізняється унікальним перламутровим кольором кузова. Також на капот нанесли унікальну графіку, яка має продовження в інтер'єрі.

[ + – ] Унікальну графіку розробила модельєрка Айріс ван Герпен Фото: Rolls-Royce

Для створення Rolls-Royce Phantom Syntopia запросили знамениту голландську модельєрку та "високу кутюр'є" Айріс ван Герпен. За словами бренду, це "один із технічно найскладніших зроблених на замовлення Phantom із будь-коли створених".

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Інтер'єр також суттєво відрізняється від стандартних Phantom. Сидіння виконані зі шкіри з імітацією зоряного неба. На стелі можна знайти незвичайну скульптуру, створену модельєркою.

[ + – ] Оформлення інтер'єру Syntopia істотно відрізняється від інших версій Phantom Фото: Rolls-Royce

Ще однією особливістю Phantom Syntopia є його аромат. Він унікальний для цієї версії і, за словами Rolls-Royce, "доповнює відчуття ексклюзивності".

Раніше Фокус повідомляв, що на вулицях індійського штату Керала помітили незвичайне золоте таксі Rolls-Royce Phantom.