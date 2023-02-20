Rolls-Royce полностью прекратит выпуск новых бензиновых автомобилей

Rolls-Royce не будет выпускать гибридные авто, а сразу сосредоточится на выпуске электромобилей. Полный отказ от автомобилей с ДВС планируется с 2030 года.

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Rolls-Royce планирует отказаться от выпуска бензиновых автомобилей после 2030 года. Компания будет производить только электромобили. Об этом рассказали на сайте Autoсar.

Rolls-Royce еще не начали поставки клиентам своего первого электромобиля Spectre. Несмотря на это бренд сосредоточится на выпуске только электрических моделей.

"К концу 2030 года V12 больше не будет", — сказал генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

Мюллер-Отвос отметил, что автомобили текущего поколения сохранят бензиновый двигатель V12. Он продолжит модернизироваться и станет более экологичным.

Rolls-Royce вложат огромные средства в улучшение своего бензинового двигателя, чтобы он соответствовал всем необходимым экологичным нормам. Он дебютирует на обновленных моделях Ghost, Cullinan и Phantom.

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Также генеральный директор Rolls-Royce отметил, что бренд не будет выпускать гибридные авто. Компания собирается пропустить этот промежуточный шаг и сразу перейти к полноценным электромобилям.

Ранее Фокус писал, что Audi объявила, что будет выпускать электромобили на всех своих заводах с 2026 года.