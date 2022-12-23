Audi собирается полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2033 году

С 2026 года Audi представит сразу несколько новых электрических моделей, которые будут выпускать на всех заводах компании. К 2030 году бренд инвестирует около 500 миллионов евро на обучение своих сотрудников производству электромобилей.

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Audi объявила, что будет выпускать электромобили на всех своих заводах с 2026 года. Немецкий бренд собирается полностью отказаться от выпуска моделей с ДВС к 2033 году. Об этом рассказали на сайте компании.

В Audi поделились, что с 2026 года намерены показать сразу несколько новых электрических моделей. Их будут выпускать на заводах компании по всему миру.

В Audi заявили, что будут строить новые заводы только в тех регионах, где необходимы дополнительные производственные мощности. С этой целью в Чанчуне (Китай) создают новую производственную площадку для электромобилей. Строительство будет завершено к концу 2024 года.

К 2030 году Audi инвестирует около 500 миллионов евро на обучение своих сотрудников сборке электромобилей. Также бренд планирует сократить ежегодные заводские затраты вдвое к 2033 году. Это станет возможным благодаря уменьшению количества выпущенных двигателей внутреннего сгорания.

Audi уже говорили о том, что снимают с производства две модели с ДВС — A1 и Q2. Та же участь ждет суперкар R8 с двигателем V10 и спорткар TT.

Флагманский седан A8, вероятнее всего, заменят на электромобиль. Концепты Audi Sphere демонстрируют, как будут выглядеть следующие модели.

Ранее Фокус рассказал, что SsangYong сменит название и сосредоточится на выпуске электромобилей.