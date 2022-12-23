Audi збирається повністю відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2033 року

З 2026 року Audi представить одразу кілька нових електричних моделей, які випускатимуть на всіх заводах компанії. До 2030 року бренд інвестує майже 500 мільйонів євро на навчання своїх співробітників виробництву електромобілів.

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Audi оголосила, що випускатиме електромобілі на всіх своїх заводах із 2026 року. Німецький бренд має намір повністю відмовитися від випуску моделей з ДВЗ до 2033 року. Про це розповіли на сайті компанії.

В Audi поділилися, що з 2026 року мають намір показати одразу кілька нових електричних моделей. Їх випускатимуть на заводах компанії у всьому світі.

В Audi заявили, що будуватимуть нові заводи лише в тих регіонах, де потрібні додаткові виробничі потужності. З цією метою у Чанчуні (Китай) створюють новий виробничий майданчик для електромобілів. Будівництво буде завершено до кінця 2024 року.

До 2030 року Audi інвестує майже 500 мільйонів євро на навчання своїх співробітників збиранню електромобілів. Також бренд планує скоротити щорічні заводські витрати вдвічі до 2033 року. Це стане можливим завдяки зменшенню кількості випущених двигунів внутрішнього згоряння.

Audi вже говорили про те, що знімають із виробництва дві моделі з ДВЗ — A1 та Q2. Така ж доля чекає на суперкар R8 із двигуном V10 і спорткар TT.

Флагманський седан A8, найімовірніше, замінять на електромобіль. Концепти Audi Sphere демонструють, як виглядатимуть такі моделі.

Раніше Фокус розповів, що SsangYong змінить назву та зосередиться на випуску електромобілів.