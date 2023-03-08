Определен лучший женский автомобиль 2023 года

Лучшие женские авто выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Они оценивают автомобили по восьми основным параметрам.

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Объявлен победитель конкурса Women’s World Car of the Year 2023 ("Женский всемирный автомобиль 2023 года") – им стал новый Kia Niro второго поколения. Об этом сообщается на сайте премии.

Кроссовер Kia Niro 2023 смог победить благодаря сочетанию стильного дизайна, современных технологий и относительно невысокой цены. Кроме того, жюри конкурса отметило, что модель предложена в трех разных "зеленых" версиях – как электромобиль, а также стандартный и подзаряжаемый гибриды.

[ + – ] Жюри оценило дизайн и технологии Kia Niro, а также невысокую цену

Новый Kia Niro также признали лучшим городским авто для женщин. Ранее уже были объявлены победители в других номинациях:

Лучший семейный кроссовер – Jeep Avenger

Лучший большой автомобиль – Citroen C5 X

Лучший большой кроссовер – Nissan X-Trail

Лучший спорткар – Audi RS3

Лучший внедорожник/пикап – Ford Ranger

Важно

Американцы назвали самые лучшие автомобили 2023 года

Конкурс Women’s World Car of the Year проводят с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Критериями для оценки являются комфорт, дизайн, безопасность, управляемость, технологии, экономичность, экологичность и стоимость.

Традиционно победителя объявляют 8 марта. В 2022 году премию получил Peugeot 308.

Ранее Фокус сообщал, что объявлены финалисты конкурса "Всемирный автомобиль года".