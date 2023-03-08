Обрано найкращий жіночий автомобіль 2023 року

Найкращі жіночі авто обирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Вони оцінюють автомобілі за вісьмома основними параметрами.

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Оголошено переможця конкурсу Women's World Car of the Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль 2023 року") – ним став новий Kia Niro другого покоління. Про це повідомляється на сайті премії.

Кросовер Kia Niro 2023 зміг перемогти завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій та відносно невисокої ціни. Крім того, журі конкурсу відзначило, що модель запропонована в трьох різних "зелених" версіях — як електромобіль, а також стандартний і гібриди, що заряджаються.

[ + – ] Журі оцінило дизайн та технології Kia Niro, а також невисоку ціну

Новий Kia Niro також визнали найкращим міським авто для жінок. Раніше вже було оголошено переможців в інших номінаціях:

Найкращий сімейний кросовер — Jeep Avenger

Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X

Найкращий великий кросовер — Nissan X-Trail

Найкращий спорткар — Audi RS3

Найкращий позашляховик/пікап — Ford Ranger

Важливо

Американці назвали найкращі автомобілі 2023 року

Конкурс Women World Car of the Year проводять з 2010 року. Найкращі жіночі авто року вибирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Критеріями для оцінки є комфорт, дизайн, безпека, керованість, технології, економічність, екологічність та вартість.

Традиційно переможця оголошують 8 березня. 2022 року премію отримав Peugeot 308.

Раніше Фокус повідомляв, що оголошено фіналістів конкурсу "Всесвітній автомобіль року".