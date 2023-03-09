Новейший электрокроссовер Ford на базе Volkswagen показали до премьеры (фото)

Новый электрокроссовер Ford разрабатывают совместно с Volkswagen. Авто размером с Ford Kuga создается специально для европейского рынка.

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Опубликованы новые официальные тизеры нового электрокроссовера Ford. Презентация модели состоится 21 марта. Снимки опубликовал в своем Twitter руководитель электрического подразделения европейского филиала Ford Мартин Сандер.

[ + – ] Электрокроссовер отличается угловатым дизайном

Электрический кроссовер Ford будет более компактным, чем Mustang Mach-E. По размерам он сопоставим с Ford Kuga, а ключевым рынком для модели станет Европа.

[ + – ] Новую модель презентуют 21 марта Фото: Ford

С технической точки зрения новичок не будет иметь ничего общего, ведь его построят на платформе Volkswagen MEB. Таким образом немецкий концерн "отблагодарит" Ford за помощь в разработке пикапа VW Amarok (он построен на базе Ford Ranger).

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Ближайшим родственником новой модели станет электрокроссовер Volkswagen ID.4. Впрочем, электромобиль Ford будет существенно отличаться от немецкого собрата внешне. Тизеры и шпионские фото дают понять, что у него угловатый дизайн.

[ + – ] Электрокромобиль видели во время тестов Фото: carscoops.com

А вот силовые установки позаимствуют у VW ID.4 без изменений. Напомним, немецкий кроссовер предложен с задним и полным приводом в версиям мощностью от 150 до 299 л. с., а его запас хода составляет 346-522 км.

Ранее Фокус сообщал, что Ford показал спортивный молодежный кроссовер с расходом топлива 6,3 л/100 км.

Также мы писали, что на базе старого Ford Transit создали электрокар.