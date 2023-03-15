Самый популярный внедорожник Ford выходит на европейский рынок: первые подробности (фото)

Ford Bronco 2023 будут поставлять в Европу только в пятидверном исполнении и исключительно с 335-сильным V6. Внедорожник предложат в дорогих и богато оснащенных версиях.

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Новый Ford Bronco появится в Европе до конца 2023 года. Информацию уже подтвердили представители американского концерна и даже раскрыли подробности европейской версии культового внедорожника.

Внедорожник предложат исключительно в пятидверной версии Фото: Ford

Возрожденный Ford Bronco пользуется огромным спросом в США и Канаде – он собрал свыше 200 000 заказов еще до начала производства. Именно по этой причине модель долго не везли в Европу – завод попросту не справлялся со спросом.

Тем не менее, в прошлом году состоялась европейская премьера модели на автошоу в Софии. Теперь же объявлено, что в нынешнем году начнутся ограниченные поставки внедорожника в ряд европейских стран.

Ford Bronco предложат с 335-сильной турбошестеркой Фото: Ford

Новый Ford Bronco 2023 – подробности и характеристики европейской версии

В Европу внедорожник Ford Bronco предложат исключительно в удлиненном пятидверном исполнении. Модель будет доступна только с 2,7-литровым V6 твин-турбо мощностью 335 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

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Авто разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальную скорость ограничили на 161 км/ч. Средний расход топлива составляет 13,4 л/100 км.

Ford Bronco в Европе не будет дешевым, ведь его будут поставлять только в топовых версиях. Начальным станет вариант Outer Banks с 12-дюймовым тачскрином, акустикой Bang&Olufsen, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем.

Модель будет доступна в богато оснащенных версиях Фото: Ford

Также будет доступна экстремальная версия Badlands для бездорожье. Ее клиренс увеличен с 237 до 261 мм, установлены 33-дюймовые внедорожные шины и блокировки межколесных дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco получил безумную шестиколесную версию.

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