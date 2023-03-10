Готов к апокалипсису: новый Ford Bronco получил брутальную шестиколесную версию (фото)

Ford Bronco получил не только дополнительную заднюю ось, но и множество других доработок. Тюнеры не оставили без внимания и двигатель внедорожника, увеличив его мощность.

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Тюнинг-ателье Apocalypse 6x6 представило брутальный шестиколесный пикап на базе Ford Bronco. На внедорожник установили огромные стильные диски. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Apocalypse 6x6 удлинили Ford Bronco на 915 мм, чтобы установить дополнительную заднюю ось. Сзади появилась грузовая платформа, а внешний вид дополняют новые расширители колесных арок.

Apocalypse 6x6 Ford Bronco стал выше на 102 мм Фото: instagram.com/ac_forgiato

Спереди и сзади установили стальные бамперы с покрытием из кевлара. Высоту подвески увеличили на 102 мм, чтобы улучшить внедорожные качества.

В интерьере используется кожа морского класса. Она не только отлично выглядит, но и устойчива к атмосферным воздействиям.

Морской коже не страшны прямые лучи Солнца Фото: instagram.com/ac_forgiato

Ford Bronco Apocalypse Dark Horse 6x6 оснащается модернизированным 2,7-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 400 л.с. Выхлопная система также была доработана, поэтому внедорожник стал звучать еще лучше.

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Стильные огромные легкосплавные диски Forgiato обуты во внедорожные шины. Для модели предлагаются и другие колеса с еще большим профилем покрышек.

В Apocalypse 6x6 пока не называют стоимость шестиколесного Ford Bronco. Он поступит в продажу уже совсем скоро.

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